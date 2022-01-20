Байден: Путин будет действовать против Украины, но дорого заплатит за полномасштабное вторжение

Президент США Джо Байден считает, что Россия предпримет шаги в отношении Украины, но заявил, что она дорого заплатит за полномасштабное вторжение, при этом предположив, что "незначительное вторжение" может обойтись дешевле.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я предполагаю, что он двинется". Он должен что-то сделать", - сказала Байден о Путине на пресс-конференции.

Байден сказал, что, по его мнению, Путин проверит западных лидеров. По его словам, ответ на любое российское вторжение будет зависеть от масштаба действий Москвы и от того, будут ли союзники США ссориться из-за того, как реагировать.

"Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется — и это зависит от того, что она сделает. Одно дело, если это незначительное вторжение, и в конечном итоге нам придется бороться за то, что делать и чего не делать, и так далее. Но если они действительно сделают то, на что они способны… дальнейшее вторжение в Украину станет для России катастрофой", - добавил президент США.

На вопрос о том, что он имел в виду под "незначительным вторжением", Байден сказал, что союзники по НАТО не едины в том, как реагировать в зависимости от того, что именно делает Путин, заявив, что между ними "есть разногласия" и что он пытается убедиться, что "все находятся на той же странице".

В то же время, президент США выразил уверенность, что Путин не хочет полномасштабной войны.

"Я до сих пор считаю, что Путин не хочет полномасштабной войны. Хочет ли Путин, по моему мнению, проверить реакцию Запада, США и НАТО на возможную агрессию? Да, я считаю, он будет проверять нашу готовность", – сказал Байден.

Напомним, Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину ракеты и другое оружие американского производства.

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