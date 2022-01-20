Байден: Путін діятиме проти України, але дорого заплатить за повномасштабне вторгнення

Президент США Джо Байден вважає, що Росія зробить кроки щодо України, але заявив, що вона дорого заплатить за повномасштабне вторгнення, при цьому припустивши, що "незначне вторгнення" може коштувати менше.

Про це він заявив на пресконференції у Білому домі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я припускаю, що він рушить. Він має щось зробити", - сказала Байден про Путіна на пресконференції.

Байден сказав, що, на його думку, Путін перевіряє західних лідерів. За його словами, відповідь на будь-яке російське вторгнення залежатиме від масштабу дій Москви і від того, чи союзники США сваритимуться через те, як реагувати.

"Росію буде притягнуто до відповідальності, якщо вона вторгнеться — і це залежить від того, що вона зробить. Одна справа, якщо це незначне вторгнення, і врешті-решт нам доведеться сперечатися щодо того, що робити і чого не робити, і таке інше. Але якщо вони справді зроблять те, на що вони здатні… подальше вторгнення в Україну стане катастрофою для Росії", - додав президент США.

На питання про те, що він мав на увазі під "незначним вторгненням", Байден сказав, що союзники по НАТО не єдині в тому, як реагувати залежно від того, що саме робить Путін. Він зазначив, що між ними "є розбіжності" та що він намагається переконатися, що "всі знаходяться на тій самій сторінці".

Водночас президент США висловив упевненість, що Путін не хоче повномасштабної війни.

"Я досі вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни. По-друге, чи хоче Путін, на мою думку, перевірити реакцію Заходу, США та НАТО на можливу агресію? Так, я вважаю, він перевірятиме нашу готовність", – сказав Байден.

Нагадаємо, Державний департамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва.

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