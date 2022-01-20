Северная Корея пригрозила возобновить ядерные испытания

Северная Корея усилит свою оборону против Соединенных Штатов и рассмотрит возможность восстановления "всех временно приостановленных мер".

Об этом сообщило в четверг государственное информационное агентство KCNA, очевидно, ссылаясь на мораторий на испытания ядерного оружия и ракет большой дальности, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Напряженность растет из-за недавней серии ракетных испытаний Северной Кореи. Движение США к новым санкциям сопровождалось горячей реакцией Пхеньяна.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын созвал в среду заседание политбюро правящей Рабочей партии, чтобы обсудить "важные политические вопросы", включая контрмеры против "вражеской" политики США.

Политбюро распорядилось пересмотреть меры по укреплению доверия и "безотлагательно рассмотреть вопрос о возобновлении всех временно приостановленных мер", призывая "немедленно усилить более мощные физические средства", говорится в сообщении KCNA.

Враждебность и угрозы Вашингтона "достигли пределы опасности", заявили в КНДР, ссылаясь на совместные военные учения США и Южной Кореи, размещение в регионе современного стратегического оружия США и внедрение американских санкций и санкций ООН.

"Мы должны более тщательно подготовиться к долговременной конфронтации с американскими империалистами", – подытожило политбюро.

Предупреждение Северной Кореи прозвучало за несколько часов до того, как Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен был собраться на закрытое заседание в четверг для обсуждения недавних ракетных испытаний по просьбе Соединенных Штатов и ряда других стран.

Президент Джо Байден не упомянул Северную Корею во время почти двухчасовой пресс-конференции в среду, которая состоялась по случаю его первого года пребывания в должности.

На вопрос, как отреагируют Соединенные Штаты, если Северная Корея возобновит испытания МБР и ядерные испытания, представитель Совета национальной безопасности Белого дома отказался "прибегать к гипотезам", но сказал, что целью остается полная денуклеаризация Корейского полуострова.

Напомним, Северная Корея в понедельник запустила две баллистические ракеты малой дальности в восточном направлении с аэродрома в Пхеньяне.