Північна Корея пригрозила відновити ядерні випробування

Північна Корея посилить свою оборону проти Сполучених Штатів і розгляне можливість відновлення "всіх тимчасово призупинених заходів".

Про це повідомило в четвер державне інформаційне агентство KCNA, очевидно посилаючись на мораторій на випробування ядерної зброї і ракет великої дальності, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Напруженість зростає через нещодавню серію ракетних випробувань Північної Кореї. Рух США до нових санкцій супроводжувався гарячою реакцією Пхеньяну.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин скликав у середу засідання політбюро правлячої Робітничої партії, щоб обговорити "важливі політичні питання", включаючи контрзаходи проти "ворожої" політики США.

Політбюро розпорядилося переглянути заходи щодо зміцнення довіри та "невідкладно розглянути питання про відновлення всіх тимчасово призупинених заходів", закликаючи "негайно посилити більш потужні фізичні засоби", йдеться в повідомленні KCNA.

Ворожість і погрози Вашингтона "досягли межі небезпеки", заявили в КНДР, посилаючись на спільні військові навчання США та Південної Кореї, розміщення в регіоні найсучаснішої стратегічної зброї США та впровадження американських санкцій та санкцій ООН.

"Ми повинні більш ретельно підготуватися до довготривалої конфронтації з американськими імперіалістами", – підсумувало політбюро.

Попередження Північної Кореї прозвучало за кілька годин до того, як Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй мала зібратись на закрите засідання у четвер для обговорення нещодавніх ракетних випробувань на прохання Сполучених Штатів та кількох інших країн.

Президент Джо Байден не згадав про Північну Корею під час майже двогодинної пресконференції в середу, яка відбулася з нагоди його першого року перебування на посаді.

На запитання, як відреагують Сполучені Штати, якщо Північна Корея відновить випробування МБР і ядерні випробування, представник Ради національної безпеки Білого дому відмовився "вдаватися в гіпотези", але сказав, що метою залишається повна денуклеаризація Корейського півострова.

Нагадаємо, Північна Корея в понеділок запустила дві балістичні ракети малої дальності у східному напрямку з аеродрому в Пхеньяні.