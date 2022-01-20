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Глава МИД Венгрии назвал условие для поддержки евроатлантических стремлений Украины

Четверг, 20 января 2022, 13:24

Венгрия недовольна ситуацией с правами этнических венгров в Украине и потому продолжит блокирование евроатлантических устремлений Киева.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью российскому агентству ТАСС, сообщает "Европейская правда".

"Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции. Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины здесь много недостатков", - сказал Сийярто.

По его словам, в Будапеште недовольны ситуацией с правами этнических венгров в Украине.

"Их права на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушаются. Закон, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, является антидемократическим. Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такой подход к национальным меньшинствам", - сказал Сийярто.

В конце декабря Сиярто получил в Москве "орден Дружбы" за заслуги в развитии двусторонних отношений с Россией.

Как известно, Венгрия долго блокирует интеграцию Украины в НАТО из-за языкового закона, который лишает этнических венгров права на обучение в старших классах на родном языке.

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Венгрия

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