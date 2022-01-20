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Укр / Рус

Зеленский ответил на заявление Байдена: незначительных агрессий и маленьких народов не бывает

Четверг, 20 января 2022, 17:04

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова президента США Джо Байдена о возможном "незначительном вторжении" России в Украину.

Свою реакцию глава государства разместил в Twitter на украинском и английском языках, сообщает "Европейская правда.

"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких", - отметил он.

Зеленский добавил, что говорит это как президент великого государства.

19 января на пресс-конференции в Белом доме президент США Джо Байден сказал, что Россия дорого заплатит за полномасштабное вторжение, при этом предположив, что "незначительное вторжение" может стоить меньше.

"Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется — и это зависит от того, что она сделает. Одно дело, если это незначительное вторжение, и в конце концов нам придется спорить о том, что делать и чего не делать, и так далее". Но если они действительно сделают то, на что способны… дальнейшее вторжение в Украину станет катастрофой для России", - сказал президент США.

На вопрос о том, что он подразумевал под "незначительным вторжением", Байден сказал, что союзники по НАТО не едины в том, как реагировать в зависимости от того, что именно делает Путин.

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Зеленский Байден

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