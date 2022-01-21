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Россия пригрозила "самыми серьезными последствиями", если США проигнорируют ее требования

Пятница, 21 января 2022, 20:02

Глава МИД России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену на встрече в Женеве в пятницу, что игнорирование требований Москвы по так называемым "гарантиям безопасности" будет иметь самые серьезные последствия.

Об этом сообщается в заявлении по итогам встречи двух дипломатов на сайте российского министерства, пишет "Европейская правда".

"До Энтони Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных беспокойств Российской Федерации, связанных прежде всего с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств Альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия" , – говорится в заявлении МИД РФ без конкретных уточнений угрозы.

США дадут письменный ответ о "гарантиях безопасности" на следующей неделе - Лавров

В российском ведомстве добавили, что этого можно избежать, если Вашингтон положительно отреагирует на российские проекты соглашений по гарантиям безопасности в своей письменной постатейной реакции, которую РФ ожидает получить на следующей неделе.

Ранее в пятницу Энтони Блинкен подтвердил, что США на следующей неделе дадут письменный ответ России на ее требования по так называемым " гарантиям по безопасности".

После переговоров с Лавровым Блинкен также заявил, что РФ еще может убедить мир не словами, а действиями в отсутствии планов захватывать Украину. Он напомнил, что в случае какого-либо вторжения в Украину США введут жесткие меры против РФ.

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