США дадут письменный ответ о "гарантиях безопасности" на следующей неделе - Лавров

Глава МИД России после встречи с госсекретарем США в Женеве заявил, что Энтони Блинкен пообещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на ультиматумы безопасности Кремля.

Об этом Лавров заявил на пресс-конференции после встречи, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я вам сказал, что это не конец нашего диалога. На следующей неделе мы получим, как несколько раз подчеркнул Энтони Блинкен, письменную реакцию", – заявил глава МИД России.

Лавров сказал, что на встрече повторил госсекретарю США требование нерасширения НАТО на восток.

"Ну и по нашему принципиальному вопросу по нерасширению НАТО. Этот блок был создан против СССР, а сейчас он работает против Российской Федерации", - пояснил Лавров.

Лавров ожидает, что США упомянут вопросы Украины в своем письменном ответе, но, по его словам, "не надо сводить к нему всю проблему европейской архитектуры безопасности".

Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве завершились, они продолжались 1,5 часа – меньше, чем планировалось.

Блинкен в четверг находился с визитом в Берлине и заявил, что не ожидает прорыва в переговорах с Лавровым, но надеется услышать, что решила Москва по итогам консультаций с США и НАТО на прошлой неделе.

19 января Блинкен во время визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

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