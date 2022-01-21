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Росія пригрозила "найсерйознішими наслідками", якщо США проігнорують її вимоги

П'ятниця, 21 січня 2022, 20:02

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив держсекретарю США Ентоні Блінкену на зустрічі в Женеві у п’ятницю, що ігнорування вимог Москви щодо так званих "гарантій безпеки" матиме найсерйозніші наслідки.

Про це повідомляється у заяві за підсумками зустрічі двох дипломатів на сайті російського міністерства, пише "Європейська правда".

"До Ентоні Блінкена чітко доведено, що подальше ігнорування законних занепокоєнь Російської Федерації, пов'язаних насамперед із військовим освоєнням Сполученими Штатами та їх натовськими союзниками території України, що триває, на тлі масштабного розгортання сил і засобів Альянсу поблизу наших кордонів, матиме найсерйозніші наслідки", - йдеться у заяві МЗС РФ без конктерних уточнень погрози.

США нададуть письмову відповідь про "гарантії безпеки" наступного тижня - Лавров

У російському відомстві додали, що цього можна уникнути, якщо Вашингтон позитивно відреагує на російські проєкти угод щодо гарантій безпеки у своїй письмовій постатевій реакції, яку РФ очікує отримати наступного тижня.

Раніше у п’ятницю Ентоні Блінкен підтвердив, що США наступного тижня дадуть письмову відповідь Росії на її вимоги щодо так званих "безпекових гарантій".

Після переговорів з Лавровим Блінкен також заявив, що РФ ще може переконати світ не словами, а діями, у відсутності планів захоплювати Україну. Він нагадав, що у випадку будь-якого вторгнення в Україну США запровадять жорсткі заходи проти РФ.

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Росія США

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