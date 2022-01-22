НАТО проведет масштабные военные учения в Средиземном море

НАТО проведет в Средиземном море большие военные учения Neptune Strike, которые начнутся 24 января и продлятся до 4 февраля.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Military.

В учениях примет участие американский авианосец USS Harry S. Truman. К учениям, которые планировались с 2020 года, будут привлечены несколько стран, и они продемонстрируют, что трансатлантический альянс "единый, способный и сильный", заявил Кирби.

Ударная группа авианосца USS Harry S. Truman будет идти под командованием НАТО как центральный элемент учений. В группу входят авианосное крыло с девятью эскадрильями, четыре эсминца с управляемыми ракетами и крейсер типа Ticonderoga, регулярно находившийся в Средиземном море.

Несколько союзников по НАТО будут участвовать в скоординированных морских маневрах, тренировках по противолодочной войне и нанесении ударов с далекого расстояния. Кирби не назвал другие страны, которые будут участвовать.

Ранее сообщалось, что Испания направит военные корабли в Средиземное и Черное моря на фоне напряженности вокруг Украины.

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