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НАТО проведе масштабні військові навчання у Середземному морі

Субота, 22 січня 2022, 10:52

НАТО проведе у Середземному морі великі військові навчання Neptune Strike, які розпочнуться 24 січня і триватимуть до 4 лютого.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Military.

 У навчаннях візьму участь американський авіаносець USS Harry S. Truman. До навчань, які планувалися з 2020 року, будуть залучені кілька країн і вони продемонструють, що трансатлантичний альянс "єдиний, спроможний і сильний", заявив Кірбі.

Ударна група авіаносця USS Harry S. Truman буде йти під командуванням НАТО як центральний елемент навчань. До групи входять авіаносне крило з дев’ятьма ескадрильями, чотири есмінці з керованими ракетами та крейсер типу Ticonderoga, який регулярно перебував у Середземному морі.

Кілька союзників по НАТО братимуть участь у скоординованих морських маневрах, тренуваннях з протичовнової війни та завдання ударів з далекої відстані. Кірбі не назвав інші країни, які братимуть участь.

Раніше повідомлялося, що Іспанія направить військові кораблі в Середземне і Чорне моря на тлі напруженості навколо України.

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