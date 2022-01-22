Командующий ВМС Германии заявил, что Украина не вернет Крым: МИД требует опровержения

Министерство иностранных дел назвало категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, который заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Об этом говорится в заявлении спикера МИД Олега Николенко, переданном "Европейской правде".

"Крымский полуостров может быть потерян только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решительность в противодействии государству-агрессору. В этой связи требует разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы", - говорится в заявлении.

В МИДе заявили, что были особенно удивлены услышать сантименты Шенбаха о необходимости возобновления диалога с Россией в то время, как количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, а свыше стотысячная армия России выстроилась вдоль украинской государственной границы.

"На территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела. Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и пределы безопасности. В этом случае эти пределы грубо нарушены", - говорится в заявлении.

МИД требует публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации безопасности в Европе.

Шенбах на конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара заявил, что оккупированный Россией Крым якобы никогда не вернется в состав Украины.

"Крым "ушел" и никогда не вернется, это факт. И мы должны руководствоваться фактическим положением дел, а не эмоциями", - сказал Шенбах.

Напомним, Берлин пока исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Германия не разрешила Эстонии передать Украине оружие немецкого производства для защиты от потенциального российского вторжения.

Ранее в ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Кроме того, Чехия планирует предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии.

Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.