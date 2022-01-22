Командующий ВМС Германии идет в отставку из-за заявления о Путине и Украине

Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах был вынужден подать в отставку и уходит на пенсию на фоне скандала, вызванного его публичными заявлениями.

В ближайшее время ожидается официальное сообщение Минобороны Германии по этому поводу

Сейчас о принятом решении по поводу его отставке сообщают со ссылкой на источники немецкие издания, в частности Bild та FAZ.

По данным журналистов, 56-летний вице-адмирал уходит с военной службы, официально – по собственному желанию. В субботу он подал заявление об отставке на имя министра обороны Кристин Ламбрехт и она это заявление удовлетворила.

Ранее немецкие СМИ публиковали призыв наказать военного за неприемлемые заявления.

Напомним, командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО. Полное видео выступления вице-адмирала смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

Отметим, что Берлин в настоящее время исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Германия также не дала разрешение Эстонии передать Украине оружие немецкого производства для защиты от потенциального российского вторжения.

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