ЕС передал ДБР передвижные лаборатории для криминалистов почти на полмиллиона евро

Евросоюз передаст Государственному бюро расследований семь передвижных лабораторий для инспекторов-криминалистов стоимостью почти полмиллиона евро.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Консультативной миссии ЕС в Украине.

"Благодаря оборудованию общей стоимостью почти 410 000 евро следователи Бюро получат более эффективное расследование преступлений, совершенных должностными лицами, судьями, правоохранителями и военными", - говорится в сообщении.

Оборудование было приобретено в рамках программы "Поддержка реформ в области верховенства права в Украине в сферах деятельности полиции, прокуратуры и надлежащего управления" (ПРАВО-Полиция), реализуемой Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Украине при финансовой поддержке Европейского Союза и в тесном сотрудничестве с Консультативной миссией ЕС в Украине (КМЕС).

"Наша цель - предоставить ДБР больше возможностей эффективно собирать доказательства и способствовать развитию возможностей Бюро, - заявил Фредрик Весслау, заместитель председателя Консультативной миссии ЕС в Украине. - Качество доказательств часто имеет решающее значение для результатов расследования. КМЕС гордится тем, что способствует стабильному развитию ГБР. Мы продолжаем делиться передовым опытом ЕС в сфере проведения досудебных расследований, в частности по осмотру места преступления, и уверены, что благодаря этому Бюро будет работать на уровне международных стандартов с соответствующим высоким качеством".

Ранее сообщалось о передаче Евросоюзом Нацполиции 10 передвижных лабораторий для экспертов-криминалистов.

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