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ЄС передає Україні пересувні лабораторії для криміналістів вартістю пів пільйона євро

Середа, 15 грудня 2021, 13:29

Євросоюз передасть Нацполіції 10 пересувних лабораторій для експертів-криміналістів вартістю майже пів мільйона євро.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Консультативної місії  ЄС в Україні.

"Завдяки обладнанню загальною вартістю близько 442 000 євро Національна поліція України матиме змогу більш ефективно проводити досудове розслідування тяжких злочинів та злочинів, вчинених організованими злочинними групами", - зазначають  у повідомленні.

Обладнання придбали у рамках програми "Підтримка реформ у галузі верховенства права в Україні у сферах діяльності поліції, прокуратури та належного врядування" (ПРАВО-Поліція), що реалізується Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу та у тісній співпраці з Консультативною місією ЄС в Україні (КМЄС).

Лабораторії передадуть українській стороні вранці 16 грудня.

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