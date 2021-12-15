ЄС передає Україні пересувні лабораторії для криміналістів вартістю пів пільйона євро
Євросоюз передасть Нацполіції 10 пересувних лабораторій для експертів-криміналістів вартістю майже пів мільйона євро.
Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Консультативної місії ЄС в Україні.
"Завдяки обладнанню загальною вартістю близько 442 000 євро Національна поліція України матиме змогу більш ефективно проводити досудове розслідування тяжких злочинів та злочинів, вчинених організованими злочинними групами", - зазначають у повідомленні.
Обладнання придбали у рамках програми "Підтримка реформ у галузі верховенства права в Україні у сферах діяльності поліції, прокуратури та належного врядування" (ПРАВО-Поліція), що реалізується Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу та у тісній співпраці з Консультативною місією ЄС в Україні (КМЄС).
Лабораторії передадуть українській стороні вранці 16 грудня.
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