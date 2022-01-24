ЄС передав ДБР пересувні лабораторії для криміналістів на майже пів мільйона євро

Євросоюз передасть Державному бюро розслідувань сім пересувних лабораторій для інспекторів-криміналістів вартістю майже пів мільйона євро.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Консультативної місії ЄС в Україні.

"Завдяки обладнанню загальною вартістю майже 410 000 євро слідчі Бюро отримають змогу ефективніше розслідувати злочини, вчинені посадовцями, суддями, правоохоронцями та військовими", - йдеться у повідомленні.

Обладнання придбали у рамках програми "Підтримка реформ у галузі верховенства права в Україні у сферах діяльності поліції, прокуратури та належного врядування" (ПРАВО-Поліція), що реалізується Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу та у тісній співпраці з Консультативною місією ЄС в Україні (КМЄС).

"Наша мета — надати ДБР більше можливостей ефективно збирати докази та сприяти розбудові спроможностей Бюро, - заявив Фредрік Весслау, заступник голови Консультативної місії ЄС в Україні. – Якість доказів часто має вирішальне значення для результатів розслідування. КМЄС пишається тим, що сприяє стабільному розвитку Державного бюро розслідувань. Ми продовжуємо ділитися передовим досвідом ЄС у сфері проведення досудових розслідувань, зокрема щодо огляду місця злочину, і впевнені, що завдяки цьому Бюро працюватиме на рівні міжнародних стандартів із відповідною високою якістю".

Раніше повідомлялося про передачу Євросоюзом Нацполіції 10 пересувних лабораторій для експертів-криміналістів.

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