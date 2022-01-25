В Украину прибыла третья партия военной помощи США

В аэропорт Борисполь прибыл третий самолет от правительства США в рамках военной помощи.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет "Европейская правда".

"Очередная доставка международной технической помощи от США для ВСУ уже в Украине. Партию встречают коллеги из Минобороны и посольства США в Международном аэропорту "Борисполь", - сообщила она.

По словам Маляр, в пакете помощи – современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.

Она поблагодарила американских партнеров за поддержку и практическую помощь.

В аеропорту Бориспіль розвантажують літак з озброєнням зі США pic.twitter.com/npHxST0jYs — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 25, 2022

Первая из нескольких партий пакета помощи США Вооруженным силам Украины на сумму $200 миллионов утром 22 января прибыла в киевский аэропорт "Борисполь".

23 января в Украину прибыла вторая часть военной помощи от США.

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