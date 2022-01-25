Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Украину прибыла третья партия военной помощи США

фото
Вторник, 25 января 2022, 17:38

В аэропорт Борисполь прибыл третий самолет от правительства США в рамках военной помощи.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет "Европейская правда".

"Очередная доставка международной технической помощи от США для ВСУ уже в Украине. Партию встречают коллеги из Минобороны и посольства США в Международном аэропорту "Борисполь", - сообщила она.

 

По словам Маляр, в пакете помощи – современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.

Она поблагодарила американских партнеров за поддержку и практическую помощь.

Первая из нескольких партий пакета помощи США Вооруженным силам Украины на сумму $200 миллионов утром 22 января прибыла в киевский аэропорт "Борисполь".

23 января в Украину прибыла вторая часть военной помощи от США.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Триморье становится ближе: что поможет Украине в центральноевропейской инициативе

Украина получает шанс приблизиться к инициативе Триморья, добившись статуса наблюдателя или даже полноценного членства (укр.)
25 января 2022 — Александр Сливчук, для Европейской правды

Ошибки Германии с оружием: почему политика Берлина порой способствует конфликтам в мире

"Никакого оружия для кризисных районов" – по этой формуле уже много лет живет немецкая внешняя политика. Но к каким последствиям в реальной жизни приводит следование этому принципу? (укр.)
25 января 2022 — Марилуизе Бек, для Европейской правды

Малюська: рано или поздно РФ придется садиться и договариваться о компенсациях по Донбассу

Министр юстиции Денис Малюська: "Ключевая часть – доказательство фактов оккупации Россией Донбасса. Но за ними последуют имущественные требования от лиц, пострадавших в результате агрессии РФ".
24 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда