В Украину прибыла третья партия военной помощи США
Вторник, 25 января 2022, 17:38
В аэропорт Борисполь прибыл третий самолет от правительства США в рамках военной помощи.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет "Европейская правда".
"Очередная доставка международной технической помощи от США для ВСУ уже в Украине. Партию встречают коллеги из Минобороны и посольства США в Международном аэропорту "Борисполь", - сообщила она.
По словам Маляр, в пакете помощи – современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.
Она поблагодарила американских партнеров за поддержку и практическую помощь.
В аеропорту Бориспіль розвантажують літак з озброєнням зі США pic.twitter.com/npHxST0jYs— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 25, 2022
Первая из нескольких партий пакета помощи США Вооруженным силам Украины на сумму $200 миллионов утром 22 января прибыла в киевский аэропорт "Борисполь".
23 января в Украину прибыла вторая часть военной помощи от США.
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