Дания планирует до 1 февраля отменить все ограничения, связанные с COVID-19

Дания намерена на следующей неделе отменить все внутренние ограничения, связанные с COVID-19, несмотря на большое количество инфекций "Омикрон" в Европе.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Скандинавская страна уже ослабила ограничения две недели назад после месяца карантина, позволив снова открыться кинотеатрам и музыкальным заведениям, но некоторые правила остаются, в том числе ограниченное время работы ресторанов и обязательное ношение масок для лица.

В письме в парламент министр здравоохранения Магнус Хойнике заявил, что правительство намерено соблюдать рекомендации, данные группой экспертов во вторник, и отменить все ограничения до 1 февраля. Решение правительства должен одобрить парламент.

Если изменения примут, ночные клубы смогут открыться, а рестораны смогут подавать алкоголь после 22:00; клиентам не нужно будет предъявлять сертификаты о вакцинации при входе. Пассажиры смогут сесть автобус без маски, а магазины могут отменить ограничения на количество клиентов.

Остаются только правила по тестированию и карантину при въезде в Данию, которые будут действовать еще четыре недели.

Во вторник в Дании было зарегистрировано 46 590 новых случаев, что несколько ниже пикового значения 47 831 в пятницу. Число связанных с коронавирусом госпитализаций возросло до 918, что является самым высоким показателем за год.

Но, по оценкам органов здравоохранения, от 30% до 40% тех, кто сейчас находится в больнице с положительным тестом на коронавирус, оказались там по другим причинам, чем COVID-19.

Великобритания, Ирландия и Нидерланды на прошлой неделе объявили об аналогичных решениях по отмене большинства ограничений, хотя уровень заражения остается высоким. Среди приведенных причин было снижение числа случаев ниже пиковых значений и меньше госпитализаций, чем опасались.

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