Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Дания планирует до 1 февраля отменить все ограничения, связанные с COVID-19

Среда, 26 января 2022, 12:21

Дания намерена на следующей неделе отменить все внутренние ограничения, связанные с COVID-19, несмотря на большое количество инфекций "Омикрон" в Европе.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Скандинавская страна уже ослабила ограничения две недели назад после месяца карантина, позволив снова открыться кинотеатрам и музыкальным заведениям, но некоторые правила остаются, в том числе ограниченное время работы ресторанов и обязательное ношение масок для лица.

В письме в парламент министр здравоохранения Магнус Хойнике заявил, что правительство намерено соблюдать рекомендации, данные группой экспертов во вторник, и отменить все ограничения до 1 февраля. Решение правительства должен одобрить парламент.

Если изменения примут, ночные клубы смогут открыться, а рестораны смогут подавать алкоголь после 22:00; клиентам не нужно будет предъявлять сертификаты о вакцинации при входе. Пассажиры смогут сесть автобус без маски, а магазины могут отменить ограничения на количество клиентов.

Остаются только правила по тестированию и карантину при въезде в Данию, которые будут действовать еще четыре недели.

Во вторник в Дании было зарегистрировано 46 590 новых случаев, что несколько ниже пикового значения 47 831 в пятницу. Число связанных с коронавирусом госпитализаций возросло до 918, что является самым высоким показателем за год.

Но, по оценкам органов здравоохранения, от 30% до 40% тех, кто сейчас находится в больнице с положительным тестом на коронавирус, оказались там по другим причинам, чем COVID-19.

Великобритания, Ирландия и Нидерланды на прошлой неделе объявили об аналогичных решениях по отмене большинства ограничений, хотя уровень заражения остается высоким. Среди приведенных причин было снижение числа случаев ниже пиковых значений и меньше госпитализаций, чем опасались.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Дания

Статьи

А то Лукашенко нападет: ждать ли Украине российского нападения с территории Беларуси

Зачем Лукашенко военные учения на границе с Украиной? Соответствует ли воинственная риторика белорусского диктатора его истинным целям? (укр.)
26 января 2022 — Юрий Панченко, Мария Авдеева

Триморье становится ближе: что поможет Украине в центральноевропейской инициативе

Украина получает шанс приблизиться к инициативе Триморья, добившись статуса наблюдателя или даже полноценного членства (укр.)
25 января 2022 — Александр Сливчук, для Европейской правды

Ошибки Германии с оружием: почему политика Берлина порой способствует конфликтам в мире

"Никакого оружия для кризисных районов" – по этой формуле уже много лет живет немецкая внешняя политика. Но к каким последствиям в реальной жизни приводит следование этому принципу? (укр.)
25 января 2022 — Марилуизе Бек, для Европейской правды