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Данія планує до 1 лютого скасувати всі обмеження, пов'язані із COVID-19

Середа, 26 січня 2022, 12:21

Данія має намір наступного тижня скасувати всі внутрішні обмеження, пов'язані з COVID-19, незважаючи на велику кількість інфекцій "Омікрон" у Європі.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Скандинавська країна вже послабила обмеження два тижні тому після місяця карантину, дозволивши знову відкритися кінотеатрам та музичним закладам, але деякі правила залишаються, зокрема обмежений час роботи ресторанів та обов'язкове носіння масок для обличчя.

У листі до парламенту міністр охорони здоров'я Магнус Хойніке заявив, що уряд має намір дотримуватися рекомендацій, даних групою експертів у вівторок, і скасувати всі обмеження до 1 лютого. Рішення уряду має схвалити парламент.

Якщо зміни схвалять, нічні клуби зможуть відкритися, а ресторани зможуть подавати алкоголь після 22:00; клієнтам не потрібно буде пред'являти сертифікати про вакцинацію при вході. Пасажири матимуть змогу сісти автобус без маски, а магазини можуть скасувати обмеження на кількість клієнтів.

Залишаться лише правила щодо тестування та карантину при в'їзді в Данію, які діятимуть ще чотири тижні.

У вівторок у Данії було зареєстровано 46 590 нових випадків, що трохи нижче пікового значення 47 831 у п'ятницю. Число госпіталізацій, пов'язаних з коронавірусом, зросло до 918, що є найвищим показником за рік.

Але за оцінками органів охорони здоров'я, від 30% до 40% тих, хто зараз перебуває в лікарні з позитивним тестом на коронавірус, перебувають там з інших причин, ніж COVID-19.

Велика Британія, Ірландія та Нідерланди минулого тижня оголосили про аналогічні рішення щодо скасування більшості обмежень, хоча рівень зараження залишається високим. Серед наведених причин було зниження числа випадків нижче пікових значень та менша кількість госпіталізацій, ніж побоювалися.

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Данія

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