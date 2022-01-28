Зеленский и Байден поговорили о дальнейшей поддержке Украины, посольстве и "Нормандии"

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, главным вопросом обсуждения была дальнейшая поддержка Украины на фоне российской угрозы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике обеих сторон по итогам разговора.

Белый дом отмечает, что Байден подтвердил готовность США дать решительный ответ, если президент РФ Владимир Путин пойдет на новую агрессию против Украины.

Президент отметил, что, несмотря на отъезд семей сотрудников посольства США в Киеве, оно продолжает полноценно работать.

"Лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по европейской безопасности, подчеркивая принцип "ничего об Украине без Украины". Президент Байден выразил поддержку США усилиям для урегулирования конфликта в рамках Нормандского формата и выразил надежду, что повторная договоренность 26 января вернуться к режиму прекращения огня от июля 2020 года "года поможет снизить напряжение и продвигать выполнение Минских договоренностей", - отмечают в коммюнике.

Джо Байден напомнил, что США предоставили Украине за 2021 год более полумиллиарда долларов различной помощи, и отметил, что Вашингтон рассматривает предоставление дополнительной макроэкономической поддержки для украинской экономики в условиях давления, возникшего из-за стягивания Россией войск к границам Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил США и Байдена за непреклонную поддержку Украины, лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания Путина и оказанную помощь, в частности оборонного летального оружия, отмечают в коммюнике Офиса президента.

Зеленский приветствовал комментарий Джо Байдена по поводу работы посольства и заверил в дальнейшей стабильной работе американского посольства в Киеве.

"Владимир Зеленский выразил надежду на осуществление Соединенными Штатами дальнейших шагов по усилению оборонного взаимодействия и укреплению оборонной способности нашего государства. Президент Украины отметил важность поддержания экономической и финансовой стабильности нашего государства в нынешней ситуации. Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины – как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций", – отмечает Офис президента.

По "Нормандии" у Зеленского добавляют, что он отметил готовность Украины к проведению встречи в Нормандском формате на уровне лидеров в ближайшем будущем.

Разговор 27 января был уже вторым разговором президентов Украины и США.

Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен был с визитом в Киеве, перед тем как отправиться в Берлин и оттуда – в Женеву для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

26 января США и НАТО параллельно передали России ответы на её ультиматум по поводу так называемых "гарантий безопасности".

Среди прочего, НАТО в своем письменном ответе России отказался обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.