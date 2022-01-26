НАТО официально отказал России в выполнении требования не принимать Украину

НАТО в своем письменном ответе России на её ультиматумы о "гарантиях безопасности" отказался обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в среду, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы четко дали понять, что не пойдем на компромисс по некоторым ключевым принципам. И один из них - это, конечно, то, что каждая страна имеет право выбирать свой путь", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что это касается и стран, которые решают подать заявление на членство – как, например, Украина, и государств, которые решают не подавать заявку на членство, как, например, Финляндия и Швеция.

"Это об уважении права на самоопределение, и, в конце концов, решение о членстве должно быть принято консенсусом 30 союзников. Это фундаментальные принципы, и это обычно отражено в позициях НАТО", - добавил Столтенберг.

Напомним, НАТО в среду параллельно с США передал российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля. В документе изложены три сферы, где НАТО видит возможности для прогресса в отношениях с РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также раскрыл детали ответа Вашингтона на требования России. В Москве подтвердили, что получили ответ США. Документ включает обеспокоенность США и союзников и партнеров из-за действий России, подрывающих безопасность, а также оценку обеспокоенностей, поднятых Россией.

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