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Премьер Британии позвонит Путину и посетит Восточную Европу в попытке "избежать кровопролития"

Суббота, 29 января 2022, 11:22

Премьер Британии Борис Джонсон намерен усилить свое присутствие в российско-украинском кризисе, проведя телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и посетив регион в ближайшие дни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Премьер-министр "усилит сдерживание, чтобы избежать кровопролития" между двумя государствами, и полон решимости "ускорить дипломатические усилия" во время поездки, заявила пресс-секретарь премьера.

Она не уточнила, когда и куда именно состоится визит.

"Он подтвердит необходимость отступления России и дипломатического взаимодействия, когда будет говорить с президентом Путиным на этой неделе", - добавила спикер.

На прошлой неделе Джонсон попросил руководителей оборонных и безпековых ведомств рассмотреть дальнейшие военные варианты в Европе.

В эти выходные он рассмотрит ряд вариантов ослабления российской агрессии в регионе, включая дальнейшее развертывание и усиление обороны НАТО.

Ожидается, что в понедельник министерство иностранных дел объявит парламенту об ужесточении режима санкций, что позволит Британии нацелиться на российские стратегические и финансовые интересы.

Ранее сообщалось, что глава МИД Британии Лиз Трасс на следующей неделе посетит Украину.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что у России есть план молниеносной войны на территории Украины.

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Великобритания Россия Путин

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