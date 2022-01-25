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Глава МИД Британии приедет в Украину

Вторник, 25 января 2022, 15:08

Глава МИД Британии Лиз Трасс на следующей неделе посетит Украину.

Об этом она сказала на слушаниях в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"На следующей неделе я посещу Украину", - сказала Трасс.

Она также повторила свое утверждение о том, что новое вторжение РФ в Украину будет являться огромной стратегической ошибкой.

"Дальнейшее военное вторжение России в Украину было бы огромной стратегической ошибкой и повлекло бы за собой серьезный ущерб российской экономике, включая скоординированные санкции", - заявила Лиз Трасс.

В то же время, по словам министра, британские войска вряд ли будут развернуты для выполнения боевых задач в Украине.

Отвечая на вопрос о возможном вводе войск для выполнения боевых задач, Трасс ответила: "Вряд ли будут такие обстоятельства".

Она добавила, что Британия работает над тем, чтобы у Украины было необходимое оборонное оружие и подготовка, а также поддержка международного сообщества.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что у России есть план молниеносной войны на территории Украины.

Накануне стало известно, что Великобритания отзывает часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей в ответ на "возрастающую угрозу" со стороны России.

Британские чиновники заявили, что особых угроз британским дипломатам не было, но около половины работающих в Киеве сотрудников вернутся в Британию.

Действия посольства были описаны как меры предосторожности, и, как считается, за последние 24 часа не происходило ничего конкретного, что могло бы вызвать решение Британии.

Около 30 британских дипломатов, включая посла, остаются в Украине. Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что посольство в Киеве продолжает работать, но "важно, чтобы мы были готовы к любой ситуации".

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