Санкционный план Байдена против РФ направлен на банки и импорт, но не включает SWIFT – СМИ

Белый дом планирует ввести санкции против российских банков, государственных компаний и импортного сектора страны, если РФ решит снова вторгнуться в Украину.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации США, передает "Европейская правда".

Представители администрации заявили, что санкции значительно превысят другие действия, предпринятые против России в последние годы.

"Мы будем начинать высоко и останемся на высоком уровне, и максимизируем боль для Кремля", - сказал один чиновник.

Впрочем, отмечается, что санкции, направленные на экспорт нефти и газа из Москвы, не рассматриваются, по крайней мере сейчас. Предложенные санкции также сохранят доступ российских банков к SWIFT, глобальной телекоммуникационной сети, помогающей банкам осуществлять международные транзакции.

Чиновники добавили, что окончательные решения относительно того, какие компании будут наказаны, не приняты.

Согласно сообщениям, среди компаний, которые, вероятно, пострадают от санкций, есть поддерживаемые государством ВТБ Банк, Газпромбанк и Сбербанк, последний из которых владеет 30% чистых активов в финансовой системе России. При этом Wall Street Journal также сообщил, что Сбербанк может не пострадать в первом раунде санкций.

Сообщается, что США также рассматривают возможность запрета на торговлю, связанную с российским суверенным долгом, и контроль за экспортом в страну различных товаров, включая микроэлектронику.

"Если мы собираемся изменить расчеты Путина, мы должны быть готовы вместе наложить серьезные наказания", — сказал чиновник и пообещал, что любые санкции "нанесут серьезный и немедленный удар по России и со временем приведут к тому, что ее экономика станет еще более хрупкой".

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что газопровод "Северный поток-2" не начнет работать в случае вторжения России в Украину.

Подробнее о возможностях остановки газопровода смотрите в видеоблоге Как остановить Nord Stream-2? Когда подешевеет газ? Инсайды из Вашингтона и Берлина не только о санкциях

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