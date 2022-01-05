Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Президент Польши утвердил упрощение трудоустройства украинцев

Среда, 5 января 2022, 13:21

Президент Польши Анджей Дуда подписал ряд изменений в законы, упрощающие трудоустройство иностранных граждан, в частности украинцев.

Об этом 4 января проинформировала канцелярия польского президента, сообщает "Европейская правда".

Согласно изменениям граждане Украины и еще пяти стран смогут работать в Польше не 6 месяцев, как это было раньше, а 2 года без разрешения на работу, а на основании декларации о поручении работы.

Как Польша упрощает условия для пребывания и трудоустройства граждан Украины

До сих пор право на поручение работы иностранцу позволяло трудоустройство в Польше в течение шести месяцев в году, получение следующей декларации требовало полугодового перерыва.

Новые нормы также предусматривают упрощение процедуры получения разрешения на временное или постоянное проживание и оцифровку этого процесса.

От иностранца при подаче заявления на "карту пребывания" больше не потребуют наличие задокументированного места жительства в Польше и постоянного источника дохода. Вместо этого хватит информации о том, что заработок зарубежного работника не меньше минимальной заработной платы в Польше.

Подтвердить свое социальное обеспечение гражданин Украины сможет, предоставив договор трудоустройства с указанной заработной платой.

Кроме того, в перечень обстоятельств, не требующих от иностранца выдачи нового вида на жительство и работу, внесено смену должности при увеличении зарплаты.

Новые правила начнут действовать через 14 дней после их публикации в правительственном вестнике, ориентировочно во второй половине января.

Читайте подробнее о новых изменениях в статье Польша упрощает трудоустройство иностранцев: что изменится для граждан Украины


Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша

Статьи

"Ультиматум Путина все меняет": письмо украинских экспертов главе МИД Германии

Достойный ответ на ультиматум Кремля – немедленная военно-техническая помощь Украине со стороны Германии и прекращение "Северного потока-2" (укр.)
5 января 2022 — украинские эксперты по вопросам внешней политики

Посол в Германии: Нам нужно договориться о "Берлинском плане" для членства Украины в ЕС

Андрей Мельник: "Сейчас нормандские переговоры в коматозном состоянии, их нужно реанимировать... Шредер до сих пор сохраняет влияние, это следует признать..." (укр.)
5 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

4 формата поддержки от НАТО: как Альянс может помочь Украине противостоять агрессии РФ

Как НАТО может помочь Украине сдерживать российскую агрессию? И как сделать эту помощь максимально эффективной? (укр.)
4 января 2022 — Александр Калиниченко, "Заметки Атлантиста"