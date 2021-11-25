Как Польша упрощает условия для пребывания и трудоустройства граждан Украины

Польское правительство упрощает правила трудоустройства для иностранцев.

О том, какие изменения приготовили польские власти и что они означают для уже работающих там граждан Украины, читайте в статье руководительницы Отдела легализации EWL Group Марии Кузенко Польша упрощает трудоустройство иностранцев: что изменится для граждан Украины. Статья вышла при поддержке EWL Group.

Принятые польским Сеймом нововведения предусматривают упрощение легализационных процедур, которые должны поощрить зарубежного работника подавать заявление на разрешение на временное или постоянное проживание в Польше (т.н. "карту пребывания", выдаваемую иностранцам в Польше на срок до трех лет).

Кроме того, предусмотрена оцифровка этого процесса, что непременно порадует не только иммигрантов, но и польских работодателей.

Следовательно, от иностранца при подаче заявления на "карту пребывания" больше не потребуют наличие задокументированного места жительства в Польше и постоянного источника дохода. Вместо этого хватит информации о том, что заработок зарубежного работника – не меньше минимальной заработной платы в Польше.

Подтвердить свое социальное обеспечение гражданин Украины сможет, предоставив лишь договор трудоустройства с указанной заработной платой.

Очередным весомым пунктом поправок является предложенный перечень обстоятельств, не требующих от иностранца изменения (выдачи нового) вида на жительство и работу в Польше. Среди таких обстоятельств есть, в частности, смена занимаемой иностранцем должности с сохранением перечня его обязанностей или увеличением часов труда с ростом зарплаты.

Польские власти решили продлить с 6 до 24 месяцев срок, в течение которого граждане шести стран, в том числе и Украины, могут работать над Вислой без разрешения, на основании декларации о поручении работы (т.н. "освядчение").

Новые поправки к Закону об иностранцах устанавливают четкие 60-дневные сроки рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на временное проживание ("карты пребывания"). Эти 60 дней будут отсчитываться с момента устранения всех формальных недостатков в заявлении о предоставлении вида на жительство в первой инстанции.

Введение двухмесячного срока рассмотрения дел – это очень важное нововведение, поскольку оно дает шанс на то, что длительные ожидания решения польских чиновников наконец-то останутся в прошлом.

Больше о нововведениях польского Сейма читайте в материале Марии Кузенко Польша упрощает трудоустройство иностранцев: что изменится для граждан Украины.