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Президент Польщі затвердив спрощення працевлаштування українців

Середа, 5 січня 2022, 13:21

Президент Польщі Анджей Дуда підписав низку змін до законів, які спрощують працевлаштування іноземних громадян, зокрема, українців.

Про це 4 січня проінформувала канцелярія польського президента, повідомляє "Європейська правда".

Згідно зі змінами, громадяни України та ще п’яти країн зможуть працювати у Польщі не 6 місяців, як це було раніше, а 2 роки без дозволу на роботу, а на підставі декларації про доручення роботи.

Як Польща спрощує умови для перебування та працевлаштування громадян України

Дотепер декларація про доручення роботи іноземцю дозволяла працевлаштування в Польщі протягом шести місяців на рік, отримання наступної декларації вимагало піврічної перерви.

Нові норми також передбачають спрощення процедури отримання дозволу на тимчасове чи постійне проживання та оцифрування цього процесу.  

Від іноземця при поданні заяви на "карту перебування" більше не вимагатимуть наявність задокументованого місця проживання в Польщі та постійного джерела доходу. Замість цього вистачить інформації про те, що заробіток закордонного працівника не менший від мінімальної заробітної плати у Польщі.

Підтвердити своє соціальне забезпечення громадянин України зможе, надавши лише договір працевлаштування з вказаною заробітною платою.

Крім того, до переліку обставин, які не вимагають від іноземця видачі нового дозволу на проживання та роботу, внесено зміну посади при збільшенні зарплати.

Нові правила почнуть діяти за 14 днів після їхньої публікації в урядовому віснику, орієнтовно у другій половині січня.

Читайте детальніше про нові зміни у статті Польща спрощує працевлаштування іноземців: що зміниться для громадян України

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Польща

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