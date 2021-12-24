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Укр / Рус
Укр / Рус

Швеция отвергла требование России к НАТО не принимать новых членов

Пятница, 24 декабря 2021, 12:32

Швеция решительно исключает требование России о том, чтобы НАТО не принимал новых членов.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мы со шведской стороны категорически отвергаем все переговоры по существу европейского порядка безопасности. У нас должен быть мировой порядок, основанный на правилах, где у нас есть международное право, и каждая страна имеет право делать свой собственный выбор по политике безопасности", - сказала Линде.

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Хотя требования России адресованы прежде всего США и НАТО, они также затрагивают не входящую в Альянс Швецию, отметила она.

"Это очень сильно касается Швеции и Финляндии. Отказ от любого будущего расширения НАТО снизит возможности для самостоятельного политического выбора", - сказала министр иностранных дел.

Ранее в этом месяце Финляндия ответила на требование России, заявив, что имеет "национальное пространство для маневра", включая возможность подачи заявки на членство в НАТО.

Линде также выразила обеспокоенность по поводу российской военной эскалации на границе с Украиной. В последние несколько дней у нее были встречи с коллегами в Великобритании, странах Северной Европы и Балтии, с которыми обсудила ситуацию.

"Если что-нибудь случится в связи с усилением агрессии против Украины, мы будем действовать единым и очень жестким образом, введя различные типы экономических санкций", - сказала Линде.

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Напомним, высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил 23 декабря журналистам, что Соединенные Штаты готовы провести переговоры с Россией по так называемым "гарантиям безопасности" в январе.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря во время ежегодной пресс-конференции в очередной раз повторил миф о том, что НАТО "обманул" Россию последовательными волнами расширения со времен холодной войны.

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Швеция Украина-НАТО Россия Путин
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