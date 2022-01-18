Грузия зафиксировала новый максимум инфицированных коронавирусом

В Грузии за сутки обнаружили 7521 новый случай коронавируса – это максимальный показатель за все время пандемии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Эхо Кавказа".

Ранее рекорд по приросту случаев коронавируса был установлен 18 августа прошлого года – 6208.

Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14 512. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался еще 31 пациент. Выздоровели 3160 пациентов.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 006 864, выздоровели – 934 667.

В настоящее время в Грузии 57 659 активных случаев инфицирования, 4465 пациентов лечатся в клиниках, 1015 – в тяжелом состоянии.

За сутки вакцинировано от коронавируса 9290 человек, всего использовано вакцин – 2 622 459.

Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что на пике волны распространения штамма "Омикрон" суточный прирост случаев коронавируса в Грузии может приблизиться к 60 тысячам, из которых около 20-30% случаев будет подтверждаться лабораторно.

Напомним, в конце прошлого года в Грузии снизили возрастной порог для граждан, которые смогут получить единовременную денежную выплату от государства за вакцинацию против коронавируса.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды