Противники ковод-ограничений поставили виселицы перед парламентом Чехии

Парламент Чехии 2 февраля будет рассматривать изменения в закон о противодействии пандемии, противники карантинных ограничений в связи с этим пришли в здание с протестом и установили бутафорские виселицы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают Radio Prague International и IDNES.

Дебаты будут проходить в Палате депутатов. Поправки предусматривают, что у правительства будут большие полномочия для введения карантинных ограничений, не объявляя для этого чрезвычайную ситуацию. Речь идет и о продлении действия закона в целом, поскольку в конце февраля его срок действия истекает.

"Есть достаточно оснований надеяться, что "Омикрон" станет последней мутацией, но это еще не точно, так что нам нужно законодательство, чтобы быть готовыми к осенней волне", - отметил министр здравоохранения Властимил Валек.

У правящей коалиции достаточно голосов для принятия проекта, но оппозиционная правопопулистская партия "Свобода и прямая демократия" собирается максимально препятствовать, заявляя, что проект является посягательством на фундаментальные права и свободы людей.

Замечания к проекту высказали и в партии ANO экс-премьера Андрея Бабиша.

Под зданием парламента собрались около 200 противников карантинных ограничений с плакатами наподобие "С нас хватит", соорудили несколько бутафорных виселиц.

Это уже не первая подобная акция и после предыдущей депутаты возмутились таким реквизитом протестующих, но полиция не вмешивалась.