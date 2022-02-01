Противники ковод-ограничений поставили виселицы перед парламентом Чехии
Вторник, 1 февраля 2022, 12:26
Парламент Чехии 2 февраля будет рассматривать изменения в закон о противодействии пандемии, противники карантинных ограничений в связи с этим пришли в здание с протестом и установили бутафорские виселицы.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают Radio Prague International и IDNES.
Дебаты будут проходить в Палате депутатов. Поправки предусматривают, что у правительства будут большие полномочия для введения карантинных ограничений, не объявляя для этого чрезвычайную ситуацию. Речь идет и о продлении действия закона в целом, поскольку в конце февраля его срок действия истекает.
"Есть достаточно оснований надеяться, что "Омикрон" станет последней мутацией, но это еще не точно, так что нам нужно законодательство, чтобы быть готовыми к осенней волне", - отметил министр здравоохранения Властимил Валек.
У правящей коалиции достаточно голосов для принятия проекта, но оппозиционная правопопулистская партия "Свобода и прямая демократия" собирается максимально препятствовать, заявляя, что проект является посягательством на фундаментальные права и свободы людей.
Замечания к проекту высказали и в партии ANO экс-премьера Андрея Бабиша.
Под зданием парламента собрались около 200 противников карантинных ограничений с плакатами наподобие "С нас хватит", соорудили несколько бутафорных виселиц.
Это уже не первая подобная акция и после предыдущей депутаты возмутились таким реквизитом протестующих, но полиция не вмешивалась.