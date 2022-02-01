Моравецкий рассказал, чем полезен новый формат сотрудничества Польши, Украины и Британии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что анонсированный новый формат сотрудничества между Польшей, Украиной и Британией, прежде всего, призван укрепить безопасность в регионе, в чем заинтересованы все три страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем во время визита в Киев.

Матеуш Моравецкий отметил, что основной ценностью такого союза является безопасность в регионе, а от этого зависит нормальное развитие экономики, торговли и культуры.

"Мы все в этом заинтересованы, и такое сотрудничество является борьбой за безопасность в регионе. Мы уже почувствовали дестабилизацию на восточном фланге НАТО и ЕС – гибридную атаку на польско-белорусской границе", – сказал премьер Польши.

Он отметил, что Великобритания является одной из основных стран-членов НАТО и одним из основных торговых партнеров.

"Британия на собственном опыте почувствовала, что такое длинные руки России, после отравления Скрипалей в Солсбери… И Британия более чем заинтересована в стабилизации на восточном фланге НАТО", - отметил Матеуш Моравецкий.

Напомним, из дипломатических источников стало известно, что во время визита премьеров Польши и Британии в Киев 1 февраля планировалось объявить о создании нового формата сотрудничества между Украиной, Польшей и Британией.

Во время своего выступления в Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский кратко упомянул об этом, подтвердив слухи.

О новом формате пока нет информации. Впервые о нем упомянула глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Австралии 21 января.

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