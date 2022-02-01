Моравецький розповів, чим корисний новий формат співпраці Польщі, України і Британії

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що анонсований новий формат співпраці між Польщею, Україною та Британією передусім покликаний зміцнити безпеку у регіоні, у чому зацікавлені всі три країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем під час візиту до Києва.

Матеуш Моравецький зазначив, що основною цінністю такого союзу є безпека в регіоні, а від цього залежить нормальний розвиток економіки, торгівлі і культури.

"Ми всі у цьому зацікавлені, і така співпраця є боротьбою за безпеку в регіоні. Ми вже відчули дестабілізацію на східному флангу НАТО і ЄС - гібридну атаку на польсько-білоруському кордоні", - сказав прем’єр Польщі.

Він зауважив, що Британія є однією з основних країн-членів НАТО та одним з основних торгівельних партнерів.

"Британія на власному досвіді відчула, що таке довгі руки Росії, після отруєння Скрипалів у Солсбері…І Британія більш ніж зацікавлена у стабілізації на східному флангу НАТО", - зазначив Матеуш Моравецький.

Нагадаємо, з дипломатичних джерел стало відомо, що під час візиту прем’єрів Польщі та Британії до Києва 1 лютого планують оголосити про створення нового формату співпраці між Україною, Польщею та Британією.

Під час свого виступу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський коротко згадав про це, підтвердивши чутки.

Про новий формат поки майже немає інформації. Вперше про нього згадала глава британського МЗС Ліз Трасс під час виступу в Австралії 21 січня.

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