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Принц Чарльз второй раз заболел коронавирусом

Четверг, 10 февраля 2022, 15:08

Принц Уэльский Чарльз, старший сын королевы Великобритании, заболел коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила его пресс-служба.

"Сегодня утром принц Уэльский сдал положительный тест на COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции", - говорится в сообщении Twitter.

Отменены ближайшие мероприятия с участием принца Чарльза, в частности, его поездка в Винчестер. О состоянии здоровья 73-летнего принца информации нет.

В марте 2020 г. Чарльз уже сдавал положительный тест на коронавирус, тогда у него наблюдались легкие симптомы заболевания. Он прошёл полный курс вакцинации.

Накануне стало известно, что коронавирусом также заразились королева Дании Маргрете II и король Испании Филипп VI.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II изъявила желание, чтобы жена принца Чарльза получила титул королевы-консорта, когда он станет королем.

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Великобритания Коронавирус

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