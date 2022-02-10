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Принц Чарльз вдруге захворів на коронавірус

Четвер, 10 лютого 2022, 15:08

Принц Уельський Чарльз, старший син королеви Великої Британії, захворів на коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила його пресслужба.

"Сьогодні вранці принц Уельський здав позитивний тест на COVID-19 і зараз перебуває на самоізоляції", - йдеться у повідомленні у Twitter.

Скасовано найближчі заходи за участю принца Чарльза, зокрема, його поїздка до Вінчестера. Про стан здоров'я 73-річного принца інформації немає.

У березні 2020 року Чарльз вже здавав позитивний тест на коронавірус, тоді у нього спостерігалися легкі симптоми захворювання. Він пройшов повний курс вакцинації.

Напередодні стало відомо, що коронавірус також заразилися королева Данії Маргрете II і король Іспанії Філіп VI.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II виявила бажання, щоб дружина принца Чарльза отримала титул королеви-консорта, коли він стане королем.

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Велика Британія Коронавірус

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