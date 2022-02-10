Принц Чарльз вдруге захворів на коронавірус
Принц Уельський Чарльз, старший син королеви Великої Британії, захворів на коронавірус.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила його пресслужба.
"Сьогодні вранці принц Уельський здав позитивний тест на COVID-19 і зараз перебуває на самоізоляції", - йдеться у повідомленні у Twitter.
Скасовано найближчі заходи за участю принца Чарльза, зокрема, його поїздка до Вінчестера. Про стан здоров'я 73-річного принца інформації немає.
У березні 2020 року Чарльз вже здавав позитивний тест на коронавірус, тоді у нього спостерігалися легкі симптоми захворювання. Він пройшов повний курс вакцинації.
Напередодні стало відомо, що коронавірус також заразилися королева Данії Маргрете II і король Іспанії Філіп VI.
Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II виявила бажання, щоб дружина принца Чарльза отримала титул королеви-консорта, коли він стане королем.
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