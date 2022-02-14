Шольц в Киеве: вопрос членства Украины в НАТО не на повестке дня

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев и накануне переговоров с Владимиром Путиным заявил, что вопрос членства Украины в НАТО пока неактуален.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Вопрос о членстве в альянсе на данный момент неактуален. Поэтому несколько странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня", - заявил Шольц.

Вместе с тем он добавил, что принцип свободного выбора альянсов не может быть предметом дискуссии и что не может одно государство приказать другому, где ему быть или не быть.

В то же время Шольц выступил за приложение дипломатических усилий для деэскалации ситуации на таких площадках как Нормандский формат, Совет Россия-НАТО или ОБСЕ.

Президент Владимир Зеленский со своей стороны подтвердил желание Украины вступить в НАТО.

"От нас нет сигнала, что членство в НАТО не стоит нашей цели", - заявил Зеленский, подчеркнув, что членство Украины в НАТО могло бы стать гарантией безопасности Украины.

Напомним, в западных СМИ получили огласку слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко о том, что Украина "могла бы" рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией, которую впоследствии опроверг МИД.

В МИД Украины заявили, что эти слова вырваны из контекста, но добавили, что ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

Вадим Пристайко объяснил свои слова, отметив, что во избежание войны сейчас страна готова на определенные компромиссы, но "они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и т.д.", а относительно членства в Альянсе "мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас".

Пресс-секретарь президента Украины заверил, что курс на членство в НАТО остается приоритетным для Украины.

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