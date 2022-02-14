Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Блинкен заверил Украину в поддержке в случае военной агрессии РФ

Понедельник, 14 февраля 2022, 18:17

Соединенные Штаты и партнеры остаются едины в приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, включая ее экономическую и финансовую стабильность.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, пишет "Европейская правда".

"Секретарь подчеркнул, что, хотя непосредственным приоритетом Соединенных Штатов является поддержка усилий по деэскалации ситуации, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым, скоординированным и решительным ответом", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа.

Кулеба ранее в понедельник написал в Twitter, что США приняли решение предоставить Украине макрофинансовую помощь. В заявлении Госдепа о новой финансовой помощи не упоминается.

Напомним, Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития.

Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 млн евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях.

Кроме того, послы ЕС поддержали предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине дополнительной макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Не так, как в Украине: при каких обстоятельствах США эвакуировали свои посольства

Ни в одной другой стране мира, даже там, где идут вооруженные столкновения, не было сценария эвакуации дипмиссий, подобного нынешнему украинскому (укр.)
14 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

На грани раскола: как судебная реформа и критика ЕС рассорили польские власти

Польская правящая партия пошла на углубление конфликта с президентом Анджеем Дудой. Выльется ли этот конфликт в полноценный политический кризис?
14 февраля 2022 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко

Нормандия с электрошокером: каких изменений ждать в отношениях Украины и Франции

Мнение о "святости" минских договоренностей стало ошибочным. О необходимости отказаться от них в Париже уже говорят вслух...(укр.).
11 февраля 2022 — Сергей Сидоренко