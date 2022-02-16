Правительство Польши: решение Суда ЕС подтверждает опасную тенденцию

В правительстве Польши заявили, что последнее решение суда ЕС по поводу финансового наказания за несоблюдение верховенства права государствами-членами "подтверждает опасную тенденцию" институтов ЕС расширять действие правовых положений за пределы договоров Евросоюза.

С таким заявлением выступил спикер польского правительства Петр Мюллер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

"К сожалению, решение Суда ЕС подтверждает опасную тенденцию Суда ЕС и институтов ЕС распространять действие правовых норм за пределы договоров ЕС. Вот почему Польша обжаловала эти положения, потому что мы считали, что они выходят за рамки договорных устоев, которые включены в договоры, приняты и одобрены странами ЕС", - сказал Мюллер.

По его словам, Польша, Венгрия и ряд других стран ЕС последовательно указывают на то, что "это опасная тенденция, которая может повлечь за собой правовую неопределенность внутри ЕС".

Решение Суда ЕС также прокомментировал министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

По его словам, судебное постановление является свидетельством "очень серьезной исторической ошибки премьер-министра Моравецкого, который на саммите 2020 года в Брюсселе выразил одобрение введения такого типа регулирования, которое сегодня уже используется, чтобы оказывать давление с помощью экономического шантажа на Польшу и ограничивать наш суверенитет".

Как сообщалось, Суд ЕС отклонил иски Венгрии и Польши против механизма, который ставит финансирование из бюджета Союза в зависимости от соблюдения принципов верховенства права странами-членами.

16 декабря 2020 года Европарламент и Совет ЕС утвердили постановление, устанавливающее общий режим условий защиты бюджета Союза в случае нарушения принципов верховенства права в государстве-члене.

Регламент позволяет Совету по предложению Еврокомиссии принимать защитные меры, такие как прекращение платежей из бюджета или прекращение утверждения одной или нескольких программ, подлежащих реализации из бюджета.

Венгрия и Польша подали иски об отмене этого постановления. Они основывали свои действия, в частности, на отсутствии надлежащей правовой основы и превышении Европейским Союзом своих полномочий и нарушении принципа правовой определенности.

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга назвала политизированным решение Суда ЕС о финансовом наказании за несоблюдение принципов верховенства права странами-членами.