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Топ-суд Германии отклонил жалобу против обязательной вакцинации медицинских работников

Пятница, 11 февраля 2022, 11:26

Конституционный суд Германии отклонил срочную жалобу против обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников здравоохранения и медико-санитарных работников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Федеральное правительство Германии хочет ввести так называемую обязательную вакцинацию в медицинских учреждениях, чтобы защитить пожилых и ослабленных людей, подвергающихся особо высокому риску серьезно заболеть или умереть от заражения коронавирусом.

Это касается и работников домов престарелых и клиник, а также, например, медицинских учреждений и амбулаторных служб, акушерок, физиотерапевтов и массажистов.

Все они должны до 15 марта 2022 года доказать, что они полностью вакцинированы или недавно выздоровели.

Если доказательств нет, необходимо уведомить об этом департамент здравоохранения для расследования дела. Затем он может запретить заинтересованному лицу входить в объект или продолжать работу.

Одобрение обязательной вакцинации в Бундестаге и Бундесрате в середине декабря спровоцировало волну судебных тяжб в Конституционный суд. К 3 февраля уже поступило 74 конституционных жалобы от около 300 истцов, многие из них срочные.

Учитывая решение суда, требование о вакцинации персонала клиник и учреждений по уходу может вступить в силу в середине марта.

В то же время решение о конституционности фактической процедуры обязательной вакцинации еще не принято. Суд еще не изучал всесторонне требование о вакцинации, поэтому нынешнее решение суда фактически создало временный резерв.

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Германия Коронавирус Вакцины

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