Уряд Польщі: рішення Суду ЄС підтверджує небезпечну тенденцію

В уряді Польщі заявили, що останнє рішення суду ЄС щодо фінансового покарання за недотримання верховенства права державами-членами "підтверджує небезпечну тенденцію" інституцій ЄС розширювати дію правових положень за межі договорів Євросоюзу.

З такою заявою виступив речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

"На жаль, рішення Суду ЄС підтверджує небезпечну тенденцію Суду ЄС та інституцій ЄС поширювати дію правових норм за межі договорів ЄС. Ось чому Польща оскаржила ці положення, тому що ми вважали, що вони виходять за рамки договірних засад, які включені до договорів, прийнятих та схвалених країнами ЄС", - сказав Мюллер.

За його словами, Польща, Угорщина та низка інших країн ЄС послідовно вказують на те, що "це небезпечна тенденція, яка може спричинити правову невизначеність усередині ЄС".

Рішення Суду ЄС також прокоментував міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зьобро.

За його словами, судова постанова є свідченням "дуже серйозної історичної помилки прем’єр-міністра Моравецького, який на саміті 2020 року в Брюсселі висловив схвалення запровадження такого типу регулювання, яке сьогодні вже використовується, щоб чинити тиск за допомогою економічного шантажу на Польщу та обмежувати наш суверенітет".

Як повідомлялося, Суд ЄС відхилив позови Угорщини та Польщі проти механізму, який ставить фінансування з бюджету Союзу в залежність від дотримання принципів верховенства права країнами-членами.

16 грудня 2020 року Європарламент та Рада ЄС затвердили постанову, яка встановлює загальний режим умов захисту бюджету Союзу у разі порушення принципів верховенства права в державі-члені.

Регламент дозволяє Раді за пропозицією Єврокомісії вживати захисних заходів, таких як припинення платежів з бюджету або припинення затвердження однієї або кількох програм, що підлягають реалізації з бюджету.

Угорщина та Польща подали позови про скасування цієї постанови. Вони засновували свої дії, серед іншого, на відсутності належної правової основи та перевищенні Європейським Союзом своїх повноважень та порушенні принципу правової визначеності.

Міністерка юстиції Угорщини Юдіт Варга назвала політизованим рішення Суду ЄС щодо фінансового покарання за недотримання принципів верховенства права країнами-членами.

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