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Ишингер: Лукашенко должен передать власть, иначе придется бежать на российском вертолете

Среда, 11 ноября 2020, 15:16

Президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, запустив процесс передачи власти, может избежать сценария бегства из страны.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Я очень надеюсь, что найдется путь, который позволит Лукашенко понять: его легитимность исчерпана, и в его интересах - самому предложить путь передачи власти. Причем эта передача не должна заключаться в поглощении Беларуси Россией", - заявил Ишингер.

По его словам, белорусы не похожи на украинцев и не стремятся идти в ЕС или РФ. Кроме того, у них есть понимание, что у России - много проблем. Кроме того, отметил Ишингер, многие белорусы разочарованы тем, как Россия действовала во время кризиса.

По мнению дипломата, Лукашенко все же может принять вариант россиян, если ему предложат спокойную и безопасную старость.

"Конечно, для него это может быть вариантом. Он может купить жилье в Москве и жить там спокойно. Но я надеюсь, что Лукашенко поймет: запустив передачу власти, он избавится от необходимости бежать из страны на российском вертолете", - отметил Ишингер.

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Беларусь Мюнхенская конференция
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