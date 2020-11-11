Ишингер: Лукашенко должен передать власть, иначе придется бежать на российском вертолете
Президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, запустив процесс передачи власти, может избежать сценария бегства из страны.
Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".
"Я очень надеюсь, что найдется путь, который позволит Лукашенко понять: его легитимность исчерпана, и в его интересах - самому предложить путь передачи власти. Причем эта передача не должна заключаться в поглощении Беларуси Россией", - заявил Ишингер.
По его словам, белорусы не похожи на украинцев и не стремятся идти в ЕС или РФ. Кроме того, у них есть понимание, что у России - много проблем. Кроме того, отметил Ишингер, многие белорусы разочарованы тем, как Россия действовала во время кризиса.
По мнению дипломата, Лукашенко все же может принять вариант россиян, если ему предложат спокойную и безопасную старость.
"Конечно, для него это может быть вариантом. Он может купить жилье в Москве и жить там спокойно. Но я надеюсь, что Лукашенко поймет: запустив передачу власти, он избавится от необходимости бежать из страны на российском вертолете", - отметил Ишингер.