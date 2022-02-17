Как западные соседи помогают Украине стать сильнее в условиях агрессии РФ

Киев в последние годы постоянно сталкивается с помехами в отношениях со своими непосредственными западными соседями.

О том, как Украине стать сильнее в условиях российской агрессии и укрепить связи со своим родным историческим домом – свободной, общей и демократической Европой, читайте в статье директора Института Центральноевропейской стратегии Дмитрия Тужанского Как украинцы относятся к своим западным соседям: стереотипы и стремления. Статья вышла в рамках спецпроекта "Мосты на Запад", реализуемого при содействии Агентства США по международному развитию (USAID).

Почему Украина использует далеко не весь потенциал сотрудничества с Центральной Европой? Этому мешают предубеждения и стереотипы по отношению к западным соседям.

В ноябре 2021 года Институт Центральноевропейской стратегии совместно с Фондом "Демократические инициативы" организовали всеукраинское социологическое исследование.

Оказалось, что Киеву есть над чем работать со своими западными соседями. Конечно, совместно.

Ведь, например, 41,4% опрошенных в рамках этого социсследования считают, что политика поддержки венгерского нацменьшинства Будапештом является "подготовкой к возможному присоединению этих территорий к Венгрии, аннексии и оккупации".

Еще 19,9% опрошенных отметили, что это "действительно дружеская помощь венгерскому меньшинству на Закарпатье", и 18,4% - это содействие развитию края при условии согласованности действий венгерского правительства с условиями украинского правительства. 20,3% - затруднились ответить на этот вопрос.

В этом ключе важно отметить определенные моменты.

Первое: на самом деле мнения украинцев разделились. Практически столько же опрошенных, сколько видят в политике Венгрии в Закарпатье угрозу, видят в ней "дружественную помощь" и "содействие развитию региона".

Второе: на аналогичный вопрос в рамках другого опроса за 2020 год жители Закарпатья, где компактно проживает венгерская община, ответили однозначно, что действия Венгрии не несут никакой угрозы.

Третье: важно не забывать, что российской агрессии против Украины, в частности оккупации Крыма и Донбасса, предшествовала агрессивная поддержка российской и русскоязычной общины этих регионов. Иными словами, следует принимать во внимание коллективный травматичный опыт украинцев, активно подпитываемый российской пропагандой и безответственными политиками как в Украине, так и в Венгрии.

Подробнее – в материале Дмитрия Тужанского Как украинцы относятся к своим западным соседям: стереотипы и стремления.