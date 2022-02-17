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Як західні сусіди допомагають Україні стати сильнішою в умовах агресії РФ

Аналітика коротко
Четвер, 17 лютого 2022, 12:35

Київ за останні роки постійно зіштовхується з перешкодами у відносинах зі своїми безпосередніми західними сусідами.

Про те, як Україні стати сильнішою в умовах російської агресії та зміцнити свої зв’язки зі своїм рідним історичним домом - вільною, спільною та демократичною Європою, читайте в статті директора Інституту Центральноєвропейської стратегії Дмитра Тужанського Як українці ставляться до своїх західних сусідів: стереотипи та прагнення. Стаття вийшла в рамках спецпроекту "Мости на Захід", що реалізується за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

Чому Україна використовує далеко не весь потенціал співпраці з Центральною Європою? Цьому заважають упередження і стереотипи щодо західних сусідів. 

У листопаді 2021 року Інститут Центральноєвропейської стратегії спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" організували всеукраїнське соціологічне дослідження. 

Виявилося, що Києву є над чим працювати зі своїми західними сусідами. Звісно ж, спільно.

Адже, до прикладу, 41,4% опитаних у рамках цього соцдослідження вважають, що політика підтримки угорської нацменшини Будапештом є "підготовкою до можливого приєднання цих територій до Угорщини, анексії та окупації".

Ще 19,9% опитаних зазначили, що це "справді дружня допомога угорській меншині на Закарпатті", і 18,4% – що це сприяння розвитку краю за умови узгодженості дій угорського уряду з умовами українського уряду. 20,3% – не змогли ствердно відповісти на це запитання.

У цьому ключі важливо наголосити на певних моментах. 

Перше: насправді думки українців розділилися. Практично стільки ж опитаних, скільки вбачають у політиці Угорщини на Закарпатті загрозу, бачать у ній "дружню допомогу" та "сприяння розвитку регіону".

Друге: на аналогічне запитання в рамках іншого опитування за 2020 рік мешканці Закарпаття, де, власне, компактно проживає угорська громада, відповіли однозначно, що дії Угорщини не несуть ніякої загрози.

Третє: важливо не забувати про те, що російській агресії проти України, зокрема окупації Криму та Донбасу, передувала агресивна підтримка російської та російськомовної громади цих регіонів. Іншими словами, варто брати до уваги колективний травматичний досвід українців, який активно підживлюється російською пропагандою та безвідповідальними політиками як в Україні, так і в Угорщині.

Докладніше - у матеріалі Дмитра Тужанського Як українці ставляться до своїх західних сусідів: стереотипи та прагнення.

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