Во время Мюнхенской конференции по безопасности проведут Украинский ланч

19 февраля по случаю Мюнхенской конференции по безопасности Ялтинская Европейская Стратегия (YES) и Фонд Виктора Пинчука проведут 5-й Украинский ланч в Мюнхене на тему "Безопасность Европы решается в Украине".

Об этом пишет "Европейская правда".

"Целью мероприятия является продвижение Украины в повестке дня глобальной безопасности и акцент на важности Украины для безопасности Европы и международного порядка. Дискуссия сосредоточится на вопросах угрозы безопасности Украины, на том, что это значит для Европы, и какие пути продвижения существуют в этом вопросе", – заявили организаторы.

Главный редактор журнала The Economist Занни Минтон Беддос будет модерировать дискуссию с участием историка и постоянного автора The Atlantic Энн Эпплбаум, министра иностранных дел Швеции Анн Линде, бывшего министра обороны США генерала Джеймса Мэттиса и экс-директора Центрального разведывательного управления США генерала Дэвида Петреуса.

Среди участников ланча будут бывший специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, министр обороны Швеции Петер Гультквист, волонтер "Армия SOS" Алина Михайлова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Президента РФ тоже приглашали, но он отказался.

Конференцию посетят более 30 глав государств и правительств, а также более 100 министров и глав многих важнейших международных организаций, таких как ООН, НАТО и ЕС.

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