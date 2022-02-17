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Португалия отменит большинство COVID-ограничений

Четверг, 17 февраля 2022, 20:46

Правительство Португалии объявило, что отменит большинство ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Среди основных изменений, которые будут реализованы в ближайшие дни, отмена обязательной изоляции после опасных контактов, рекомендации по удаленной работе и ограничения пропускной способности в коммерческих учреждениях.

Требование об отрицательном тесте на крупные мероприятия, спортивные объекты, бары и ночные клубы также отменят, а предъявление цифрового сертификата COVID-19 больше не будет обязательным, за исключением учреждений здравоохранения и на границах страны.

Новая стратегия нуждается только в окончательном одобрении президента Португалии Марсело Ребелу де Соуза.

Люди должны продолжать носить маски в закрытых местах, таких как общественный транспорт или супермаркеты.

Правительство также заявило, что рассчитывает отменить все оставшиеся меры по борьбе с коронавирусом в течение следующих пяти недель.

В среду Португалия сообщила о 20 000 новых случаев заболевания по сравнению с пиковым показателем в 65 706 случаев 27 января. Благодаря широко распространенной вакцинации и более мягкому варианту Омикрон смертность и госпитализации значительно ниже уровней, наблюдаемых в предыдущих волнах.

Напомним, Австрия и Швейцария анонсировали отмену почти всех ограничений, предпринятых для сдерживания эпидемии коронавируса.

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Португалия Коронавирус

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