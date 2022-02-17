Португалія скасує більшість COVID-обмежень

Уряд Португалії оголосив, що скасує більшість обмежень, запроваджених у зв'язку із пандемією COVID-19.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Серед основних змін, які будуть реалізовані найближчими днями, скасування обов'язкової ізоляції після контактів із інфікованими, рекомендації щодо віддаленої роботи та обмеження пропускної спроможності у комерційних установах.

Вимогу про негативний тест на великі заходи, спортивні об'єкти, в бари та нічні клуби також скасують, а пред'явлення цифрового сертифікату COVID-19 більше не буде обов'язковим, за винятком закладів охорони здоров'я та на кордонах країни.

Нова стратегія потребує лише остаточного схвалення президента Португалії Марсело Ребелу де Соуза.

Люди повинні продовжувати носити маски у закритих місцях, таких як громадський транспорт чи супермаркети.

Уряд також заявив, що розраховує скасувати всі заходи, що залишилися, по боротьбі з коронавірусом протягом наступних п'яти тижнів.

У середу Португалія повідомила про 20 000 нових випадків захворювання порівняно з піковим показником у 65 706 випадків 27 січня.

Завдяки широко поширеній вакцинації та більш м'якому варіанту Омікрон смертність та госпіталізації значно нижчі за рівні, що спостерігаються в попередніх хвилях.

Нагадаємо, Австрія та Швейцарія анонсували скасування майже всіх обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу.

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