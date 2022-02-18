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ЕС может предоставить Украине дополнительные средства помощи – СМИ

Пятница, 18 февраля 2022, 15:31

На заседании глав МИД стран ЕС в понедельник министры рассмотрят дополнительную поддержку Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На этой неделе Киев обратился в ЕС с просьбой об экстренной помощи, которая может включать медикаменты, генераторы электроэнергии и другое оборудование для оказания первой помощи, необходимое для нападения из России, сказал чиновник ЕС.

По его словам, страны ЕС, до сих пор избегавшие отправки оружия Украине, рассматривают возможность прислушаться к этим запросам с применением механизма гражданской защиты ЕС.

Представитель Еврокомиссии, координирующий поддержку гражданской защиты, не ответила на запрос по этому вопросу.

Украина также обратилась в ЕС с просьбой о поддержке в случае гибридных атак и кибератак. По данным дипломатов, этот вопрос может обсуждаться в понедельник вместе с планами возможной военной учебной миссии ЕС в Украине.

Как сообщалось, Украина обратилась в Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы НАТО (EADRCC) с просьбой о международной помощи для масштабных чрезвычайных ситуаций разного характера.

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