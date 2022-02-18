ЕС может предоставить Украине дополнительные средства помощи – СМИ
На заседании глав МИД стран ЕС в понедельник министры рассмотрят дополнительную поддержку Украины.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
На этой неделе Киев обратился в ЕС с просьбой об экстренной помощи, которая может включать медикаменты, генераторы электроэнергии и другое оборудование для оказания первой помощи, необходимое для нападения из России, сказал чиновник ЕС.
По его словам, страны ЕС, до сих пор избегавшие отправки оружия Украине, рассматривают возможность прислушаться к этим запросам с применением механизма гражданской защиты ЕС.
Представитель Еврокомиссии, координирующий поддержку гражданской защиты, не ответила на запрос по этому вопросу.
Украина также обратилась в ЕС с просьбой о поддержке в случае гибридных атак и кибератак. По данным дипломатов, этот вопрос может обсуждаться в понедельник вместе с планами возможной военной учебной миссии ЕС в Украине.
Как сообщалось, Украина обратилась в Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы НАТО (EADRCC) с просьбой о международной помощи для масштабных чрезвычайных ситуаций разного характера.
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