ЄС може надати Україні додаткові засоби допомоги – ЗМІ

На засіданні глав МЗС країн ЄС у понеділок міністри розглянуть додаткову підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Цього тижня Київ звернувся до ЄС з проханням про екстрену допомогу, яка може включати медикаменти, генератори електроенергії та інше обладнання для надання першої допомоги, необхідне на випадок нападу з Росії, сказав чиновник ЄС.

За його словами, країни ЄС, які досі уникали надсилання зброї Україні, розглядають можливість дослухатися до цих запитів із застосуванням механізму цивільного захисту ЄС.

Представник Єврокомісії, який координує підтримку цивільного захисту, не відповіла на запит щодо цього питання.

Україна також звернулася до ЄС з проханням про підтримку на випадок гібридних атак та кібератак. За даними дипломатів, це питання також може обговорюватися в понеділок разом із планами можливої військової навчальної місії ЄС в Україні.

Як повідомлялося, Україна звернулася до Євроатлантичного координаційного центру реагування на катастрофи НАТО (EADRCC) із проханням про міжнародну допомогу для масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру.

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