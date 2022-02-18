Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЄС може надати Україні додаткові засоби допомоги – ЗМІ

П'ятниця, 18 лютого 2022, 15:31

На засіданні глав МЗС країн ЄС у понеділок міністри розглянуть додаткову підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Цього тижня Київ звернувся до ЄС з проханням про екстрену допомогу, яка може включати медикаменти, генератори електроенергії та інше обладнання для надання першої допомоги, необхідне на випадок нападу з Росії, сказав чиновник ЄС.

За його словами, країни ЄС, які досі уникали надсилання зброї Україні, розглядають можливість дослухатися до цих запитів із застосуванням механізму цивільного захисту ЄС.

Представник Єврокомісії, який координує підтримку цивільного захисту, не відповіла на запит щодо цього питання.

Україна також звернулася до ЄС з проханням про підтримку на випадок гібридних атак та кібератак. За даними дипломатів, це питання також може обговорюватися в понеділок разом із планами можливої військової навчальної місії ЄС в Україні.

Як повідомлялося, Україна звернулася до Євроатлантичного координаційного центру реагування на катастрофи НАТО (EADRCC) із проханням про міжнародну допомогу для масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза

Статті

Як працює пропаганда РФ, як вона потрапляє на Захід та яка її роль у нинішній кризі

"Як тільки у західних ЗМІ почалися публікації про концентрацію військ РФ біля кордону України, активізувалася і російська пропаганда".
18 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Поразки та перемоги українського кордону: ключові результати 2021 року

Попри проблеми, український кордон стає більш захищеним, але й водночас більш дружнім до мандрівників і торгівлі.
18 лютого 2022 — Павло Кравчук, Петро Креймер, для Європейської правди

Успіх на 75%: як Україна та Польща вирішують транзитний конфлікт, що заважає експорту до ЄС

Жорстка позиція Києва дала результати. Втім, у питанні збільшення польських дозволів на транзитні перевезення досягнуто лише тимчасового компромісу.
17 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда