Україна попросила допомогу у центру НАТО з реагування на катастрофи

Україна звернулася до Євроатлантичного координаційного центру реагування на катастрофи НАТО (EADRCC) із проханням про міжнародну допомогу для масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру.

Про це йдеться у заяві на сайті Альянсу, пише "Європейська правда".

"Державна служба України з надзвичайних ситуацій готується до масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру, які можуть вразити її мирне населення. Відповідно до зазначених процедур, EADRCC отримав 15 лютого 2022 року запит України про міжнародну допомогу", - йдеться у заяві.

У переліку міститься понад 80 найменувань, про які просить Україна, зокрема, транспорт (70 пікапів, 30 позашляховиків), по 10 бульдозерів, автокранів та колісних екскаваторів, 31 спецмашину хімічної розвідки, 11 пересувних лабораторій, 760 надувних човнів з двигуном.

У списку є запит на 55 польових таборів з автономним джерелом живлення для проживання 250-300 осіб і 25 машин для перевезення питної води.

Також Україна просить засоби захисту для людей: десятки тисяч протигазів, захисних костюмів, медичних препаратів, марлеві пов’язки тощо.

Євроатлантичний координаційний центр реагування на катастрофи (EADRCC) є основним механізмом реагування НАТО на надзвичайні ситуації цивільного характеру в євроатлантичному регіоні. Він працює для всіх членів НАТО та країн-партнерів.

Нагадаємо, генсек НАТО заявив, що Альянс поки не отримав жодної відповіді від Росії на пропозиції, які він надіслав наприкінці січня.

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