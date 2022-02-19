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Премьер Британии: вместе мы сможем избежать кровопролития в Украине

Суббота, 19 февраля 2022, 09:08

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал других западных лидеров проявить единство перед переговорами о российском кризисе.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Перед поездкой в ​​Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности он сказал, что требуется "подавляющее проявление западной солидарности".

Даунинг-стрит заявила, что Джонсон обсудит реакцию Запада с рядом европейских партнеров в Мюнхене.

Джонсон сказал, что "дипломатия все еще может преобладать" в предотвращении конфликта.

"Все еще есть шанс избежать ненужного кровопролития, но для этого потребуется подавляющая демонстрация западной солидарности, превосходящая все, что мы видели в новейшей истории", — добавил он.

Премьер заявил, что союзникам необходимо говорить с президентом России Владимиром Путиным "в один голос", чтобы подчеркнуть "высокую цену, которую он заплатит за любое дальнейшее вторжение России в Украину".

Напомним, 18 февраля Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

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Великобритания Российский кризис

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