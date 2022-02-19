Байден: Путин принял решение напасть на Украину

Президент США Джо Байден на основе разведданных США считает, что президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в обращении по Украине 18 февраля.

"Мы имеем основания считать, что российские силы планируют и намерены атаковать Украину в течение следующей недели, или в ближайшие дни. Мы считаем, что они нацелятся на столицу, Киев… Мы громко и много говорим о планах РФ не потому, что стремимся к конфликту, а потому что делаем все возможное, чтобы Россия не могла оправдать вторжение в Украину", – заявил президент США.

Президент США обратил внимание на последние события на востоке Украины и масштабную кампанию по дезинформации, направленную против Украины. Он отметил, что заявления роспропаганды о том, что якобы Украина именно сейчас, когда вокруг ее границ сосредоточены 150 000 российских войск, планирует отвоевывать оккупированные части Донбасса, противоречат логике.

"Все это из методички, которую Россия уже применяла раньше, набор ложных обвинений, чтобы действовать против Украины. Это также совпадает с поводами, о которых США и союзники предупреждали неделями", - сказал Байден.

"Если Россия выберет этот путь, она возьмет на себя ответственность за катастрофическую и ненужную войну по выбору… Но Россия все еще может выбрать дипломатию, еще не слишком поздно", - отметил он.

Байден напомнил, что накануне Россия согласилась на встречу госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова 24 февраля в Европе, и в случае, если нападение РФ состоится до этой даты, это будет означать, что Россия сознательно избрала путь войны, а не дипломатии.

Он подчеркнул, что в этом случае РФ получит следствием не только мощные санкции, но и решительное осуждение и объединенное противодействие всего свободного мира.

Байден подчеркнул, что США будут решительно защищать каждого союзника в НАТО. Он повторил, что Штаты не планируют отправлять военных на помощь Украине, но продолжат оказывать поддержку в другой форме.

На уточняющий вопрос о том, есть ли признаки того, что Путин уже принял решение, Байден ответил: "Я убежден, что он принял решение. Есть основания так считать".

На вопрос журналистов о том, на чем основывается убеждение США, Байден коротко ответил "у нас значительные возможности разведки" и завершил брифинг.

Как ранее сообщила "Украинская правда", 18 февраля в ОРДЛО объявили массовую эвакуацию населения на территорию России, аргументируя это тем, что Украина якобы готовит наступательную операцию. К вечеру российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в центре оккупированного Донецка, в "нескольких десятках метров от здания правительства ДНР".

В Минобороны и МИД Украины отметили, что Украина не планирует никаких наступательных операций и диверсий, и призвали мировое сообщество не оставлять без реакции последние провокации.

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